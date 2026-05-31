Tragedia sul Gran Paradiso, alpinista precipita e muore

Un alpinista è morto nella mattinata di ieri, sabato 30 maggio, sulla parete nord del Gran Paradiso dopo essere precipitato durante un’ascensione. L’uomo stava salendo con altri due compagni quando, in un tratto ormai vicino alla vetta, è caduto per centinaia di metri.

Il gruppo procedeva slegato. Secondo una prima ricostruzione, l’alpinista ha perso l’equilibrio ed è scivolato lungo la parete, riportando traumi fatali. Quando l’equipaggio dell’elicottero ha raggiunto la zona, il medico non ha potuto fare altro che constatare il decesso.

Il recupero del corpo

Sul posto sono intervenuti i tecnici del Soccorso alpino valdostano, impegnati nelle operazioni di recupero in un ambiente di alta montagna. La salma è stata portata a Courmayeur e trasferita nella camera mortuaria del cimitero.

La tragedia si è consumata in un’area severa e impegnativa del massiccio, dove le condizioni del terreno e l’esposizione rendono ogni errore estremamente pericoloso. I due compagni di cordata sono rimasti illesi, ma sotto choc, visto che di fatto hanno assistito alla caduta dell’alpinista.

Accertamenti sulla dinamica

Gli operatori del Soccorso alpino della guardia di finanza di Entrèves hanno poi lavorato per completare il riconoscimento della vittima e ricostruire con precisione quanto accaduto sulla parete nord del Gran Paradiso.

Gli investigatori stanno ascoltando i due superstiti, che potranno fornire elementi utili sui momenti precedenti all’incidente. Gli accertamenti serviranno a chiarire la dinamica della caduta e le condizioni in cui il gruppo stava affrontando l’ultimo tratto della salita. Lo riporta Aosta Sera.

Foto d’archivio

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