Alpinisti in cordata cadono sul Monte Rosa: recuperati con l’elicottero. Intervento dei soccorritori lungo il canale Gnifetti a circa 3400 metri di quota.

Alpinisti in cordata cadono sul Monte Rosa: recuperati con l’elicottero

Momenti di paura nella mattinata di ieri, lunedì 9 giugno, nel massiccio del Monte Rosa, sul versante della Valle d’Aosta. Una cordata composta da due alpinisti svizzeri è finita in difficoltà nel canale Gnifetti, a circa 3400 metri di quota, sotto il noto rifugio Gnifetti. Lo riportano i colleghi di Aosta Sera.

I due stavano procedendo legati in cordata, come da prassi in ambiente glaciale e su terreno ripido, quando uno dei due è improvvisamente scivolato. Nella caduta ha trascinato con sé anche il compagno per diversi metri lungo il canale, una zona caratterizzata da pendii ripidi e spesso ghiacciati.

LEGGI ANCHE: Morto a 28 anni sul Monte Rosa sotto gli occhi degli amici

L’intervento dei soccorritori

Nonostante lo spavento e le condizioni impervie, i due alpinisti sono riusciti a chiedere aiuto autonomamente. L’allarme è stato raccolto dalla centrale operativa, che ha immediatamente attivato l’elicottero “Sierra Alfa 1” del Soccorso alpino valdostano. A bordo si trovavano i tecnici specializzati e il medico del servizio di elisoccorso, pronti a intervenire in alta quota.

Una volta localizzata la cordata, l’equipaggio ha effettuato il recupero tramite verricello, data l’inaccessibilità del terreno circostante. I due scalatori, seppur visibilmente provati, erano coscienti. Presentavano solo ferite lievi e sono stati trasportati in sicurezza all’ospedale “Parini” di Aosta per accertamenti.

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook