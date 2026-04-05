Tragedia sul Monviso: scialpinista precipita per 300 metri e muore. Si sospetta che durante la discesa si sia staccato uno sci.

Tragedia sul Monviso: scialpinista precipita per 300 metri e muore

Un’escursione in alta quota si è trasformata in tragedia sulle pendici del Monviso, dove uno scialpinista ha perso la vita dopo una rovinosa caduta durante la discesa. L’incidente si è verificato in Valle Varaita, nel Cuneese, lungo il versante sud della montagna. E’ accaduto nella giornata di ieri, sabato 4 aprile.

Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo aveva raggiunto la vetta in solitaria. In cima avrebbe incrociato altri due scialpinisti, una coppia, prima di iniziare la discesa anticipandoli. Proprio loro, poco dopo, si sono accorti di qualcosa di anomalo: lungo il percorso hanno individuato uno sci abbandonato e hanno immediatamente dato l’allarme.

LEGGI ANCHE: Scialpinista ferito in alta quota, i compagni gli scavano una “tana” nella neve

L’incidente originato dal distacco dello sci

Sentita anche la testimonianza degli altri due scialpinisti, l’ipotesi è che, durante la discesa, si sia verificato un problema tecnico all’attrezzatura, forse appunto il distacco di uno sci, che avrebbe fatto perdere l’equilibrio all’alpinista. La caduta si è rivelata fatale: l’uomo è precipitato per circa 300 metri lungo il pendio.

L’incidente è avvenuto lungo la cosiddetta via “Normale” di salita, non lontano dal Bivacco Andreotti, a circa 3.000 metri di altitudine. Sul posto è intervenuto l’elisoccorso del 118 con a bordo personale sanitario e tecnici del Soccorso Alpino Piemontese. Una volta individuato il corpo, purtroppo non c’era più nulla da fare: il decesso è stato constatato sul luogo della caduta. Restano da chiarire con precisione le cause dell’incidente.

Foto d’archivio

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook