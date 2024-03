Tragedia sfiorata alla festa: quad imbizzarrito travolge giovane mamma. Sfiorati anche due bambini, aperta un’inchiesta sull’episodio.

Gravi fratture per un giovane mamma investita da un quad. E’ accaduto nella giornata di ieri, domenica 24 marzo, durante la “Fiera d’la Caplina” organizzaa dalla Pro loco di Sandigliano, nel basso Biellese.

Il programma della manifestazione prevede anche la possibilità per i bambini di fare un giro su quad in una pista apposita. Improvvisamente, mentre uno dei quad stava facendo scendere una bambina, il mezzo è ripartito investendo una donna che si trovava davanti, e che ha riportato serie fratture al bacino.

Momenti di paura alla festa

Il quad ha terminato la sua corsa contro una rete poco lontano, sfiorando però altri due bambini. Sul posto si sono portati i soccorritori e le forze dell’ordine per i rilievi di prassi.

Occorrerà stabilire con precisione come mai il quad si sia improvvisamente messo in moto. Intanto la donna è in ospedale a Ponderano.

