Tragedia della vigilia di Natale: 47enne muore soffocato dal panettone

Il pranzo della vigilia di Natale si trasforma in tragedia: un uomo muore a causa di un pezzo di panettone che gli ostruisce le vie respiratorie. I familiari hanno subito chiamato i soccorsi, ma non c’è stato nulla da fare.

Soffocato dal panettone di Natale, muore a 47 anni

Doveva essere una giornata serena, dedicata alla famiglia e all’inizio delle festività natalizie. Invece questa volta la vigilia si è trasformata in un dramma che ha profondamente colpito il quartiere Borgo Nuovo di Settimo Torinese. Giovanni Lopez, 47 anni, è morto nel primo pomeriggio di ieri, mercoledì 24 dicembre, mentre si trovava in casa con i suoi familiari. Lo riportano i colleghi di Prima Settimo.

L’episodio si è verificato intorno alle 14.30 in un appartamento di via Foglizzo. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo stava concludendo il pranzo quando un boccone di panettone gli ha ostruito le vie respiratorie. La consistenza del dolce avrebbe reso impossibile liberare la gola, causando un rapido soffocamento.

La richiesta di soccorso

I presenti hanno immediatamente contattato il numero di emergenza 112, cercando nel frattempo di prestare i primi soccorsi. Sul posto sono intervenuti in pochi minuti i sanitari del 118 di Azienda Zero, ma ogni tentativo di rianimazione si è rivelato inutile: il medico non ha potuto far altro che constatare il decesso.

Nell’abitazione sono giunti anche i carabinieri di Settimo Torinese e il medico legale dell’Asl To4 per gli accertamenti di rito. La notizia si è diffusa rapidamente in zona, lasciando sgomenta l’intera comunità, colpita da una tragedia improvvisa avvenuta in un giorno che avrebbe dovuto essere di festa.

