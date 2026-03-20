Travolta e uccisa mentre attende il marito dopo il turno di lavoro. La vittima aveva 57 anni, il conducente dell’auto l’ha vista solo all’ultimo momento.

Travolta e uccisa mentre attende il marito dopo il turno di lavoro

Doveva essere solo la fine di una giornata di lavoro, invece si è trasformata in una tragedia. Una donna di 57 anni ha perso la vita l’altra sera dopo essere stata investita lungo una strada della zona industriale di Ticineto, nell’area del Casalese.

La vittima, residente a Frascarolo, aveva appena terminato il turno come addetta alle pulizie in un’azienda della zona. Erano da poco passate le 20 quando si è incamminata a piedi lungo il ciglio della carreggiata, in attesa del marito che sarebbe arrivato di lì a poco per riportarla a casa.

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La tragedia nel buio

Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, la donna è stata urtata da un’auto guidata da un uomo di 37 anni, in arrivo dalla direzione di Valmacca. A incidere sull’accaduto potrebbe essere stata la scarsa visibilità: il tratto di strada, infatti, risulta privo di illuminazione e quindi il conducente ha visto la donna solo all’ultimo istante.

L’impatto, avvenuto con la parte destra del veicolo, ha fatto cadere la 57enne in un fossato a lato della carreggiata.

Lascia il marito e tre figli

Il conducente si è fermato immediatamente per prestare soccorso e ha dato l’allarme. Sul posto sono intervenuti in breve tempo i sanitari del 118 con un mezzo avanzato e le forze dell’ordine, ma per la donna non c’è stato nulla da fare.

Pochi istanti dopo è arrivato anche il marito, che ha assistito alla scena ed è stato trasportato in ospedale sotto choc. Oltre al marito, la vittima lascia tre figli. Sono in corso gli accertamenti per chiarire con precisione la dinamica dell’investimento.

Foto d’archivio

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