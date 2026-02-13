Travolto da un camion: muore ciclista di 29 anni. Tragico incidente all’altezza di una rotonda: nulla da fare per il giovane.

Travolto da un camion: muore ciclista di 29 anni

Dramma l’altra mattina a Tortona, nell’Alessandrino, dove un ciclista di 29 anni ha perso la vita in un grave incidente stradale avvenuto all’ingresso della città. Il giovane è stato urtato da un camion.

Lo scontro si è verificato nei pressi della rotatoria conosciuta come “rotonda Liebig”, all’incrocio tra la strada statale 10 in direzione Voghera e corso Cavour. Per cause ancora in fase di accertamento, un autoarticolato ha investito il giovane mentre si trovava in sella alla sua bicicletta.

L’intervento dei soccorritori

L’urto è stato violentissimo. I sanitari del 118, giunti tempestivamente sul posto, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del ragazzo, un 29enne originario del Bangladesh. La bicicletta è stata rinvenuta a poca distanza dal punto dell’impatto.

Sul luogo dell’incidente è intervenuta la polizia locale, che ha regolato il traffico — con pesanti ripercussioni sulla circolazione — e avviato gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.

