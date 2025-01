Travolto e ucciso dall’albero che stava tagliando: aveva 66 anni. E’ intervenuto anche l’elicottero, ma per il malcapitato non c’è stato nulla da fare.

Travolto e ucciso dall’albero che stava tagliando: aveva 66 anni

Un uomo di 66 anni ha perso la vita in un tragico incidente mentre stava lavorando per ripulire un boschetto. E’ accaduto l’altro pomeriggio in via Lazzaretto a Borgo Ticino sul confine con Varallo Pombia. L’uomo è stato travolto da un albero che stava tagliando, che lo ha colpito e travolto.

L’intervento dei soccorritori

Scattato l’allarme, la zona dell’incidente è stata raggiunta da una squadra dei vigili del fuoco di Arona, che è subito attivata per soccorrere il malcapitato. Come riportano i colleghi del Corriere di Novara, immediata anche la chiamata per i soccorsi sanitari, e sul posto poco più tardi è atterrato l’elisoccorso, mentre è arrivata a supporto anche un’ambulanza della Croce rossa di Arona.

Purtroppo il medico presente ha solo potuto constatare il decesso dell’uomo, un 66enne di Varallo Pombia. Presenti anche due auto dei carabinieri del comando di Arona e di Castelletto sopra Ticino. Adesso è partita l’indagine per ricostruire con maggiore precisione la dinamica della tragedia.

