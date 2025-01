Travolto da un albero, muore tre giorni dopo al Cto. Inutili le cure del personale sanitario, l’uomo aveva riportato gravissimi traumi al torace.

Travolto da un albero, muore tre giorni dopo al Cto

Ha retto per tre giorni lottando tra la vita e la morte, poi ha dovuto cedere ai gravissimi traumi subito nell’infortunio di cui era rimasto vittima. La tragedia è avvenuta nell’Astigiano, fra Vignole e la collina di Ravizza: Elio Appiano, 66 anni, è deceduto al Cto di Torino dove era stato trasportato d’urgenza in eliambulanza dopo essere stato travolto da un albero che stava tagliando.

L’uomo era un ferroviere in pensione molto conosciuto in paese. Come riporta la Nuova Provincia di Asti, era uscito per fare alcuni lavori di campagna e per abbattere un albero sul limitare di un giardino. Ma qualcosa è andato storto e la pianta è improvvisamente caduta investendolo in pieno.

La corsa all’ospedale

L’allarme è stato dato immediatamente dai proprietari della casa vicina. Ma quando i soccorritori sono arrivati, l’uomo è apparso già molto grave e quando è giunto al Cto i medici gli hanno diagnosticato gravissimi traumi alla colonna vertebrale e alla cassa toracica. Hanno provato a ridurre le fratture e le emorragie, ma erano troppo gravi e l’uomo si è spento dopo tre giorni di agonia.

Sgomento nel paese di Montafia, dove l’uomo abitava. Elio e la sua famiglia sono molto conosciuti: il fratello è stato anche sindaco. Inspiegabile anche l’infortunio perchè l’uomo, pur essendo ferroviere, aveva sempre affiancato alla sua professione principale il lavoro dei campi, portando avanti con il fratello l’azienda agricola di famiglia.

