Travolto dal proprio trattore, 95enne muore poco dopo in ospedale

Un tragico incidente si è verificato nella mattinata di ieri, lunedì 16 febbraio 2026, a Pavarolo, nell’Alessandrino, dove ha perso la vita il 95enne Giovanni Varetto.

L’anziano si trovava in un terreno agricolo di sua proprietà in via Tetti Aprà, poco distante dal centro del paese dove risiedeva. In quel campo – più simile a un grande orto che coltivava personalmente e dove trascorreva gran parte del suo tempo – stava lavorando con il trattore quando si è verificato l’incidente.

Le ipotesi sulla dinamica

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo sarebbe appena sceso dal mezzo agricolo quando è stato travolto dallo stesso trattore. Tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti c’è quella del mancato inserimento del freno a mano, circostanza che avrebbe causato il movimento improvviso del veicolo.

L’intervento dei soccorritori

Immediato l’intervento dei sanitari del 118 di Azienda Zero, che hanno prestato le prime cure sul posto prima di trasportare il 95enne in ambulanza all’ospedale San Giovanni Bosco di Torino in condizioni gravissime. I medici hanno tentato il possibile, ma nel corso del pomeriggio l’uomo è deceduto a causa del grave politrauma riportato.

Sul luogo dell’accaduto sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Chieri e i tecnici dello Spresal dell’Asl To5, incaricati di effettuare gli accertamenti per chiarire con esattezza la dinamica di quello che, a tutti gli effetti, viene considerato un infortunio sul lavoro.

