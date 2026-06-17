Travolto dal trattore nei campi, perde la vita agricoltore di 82 anni

Tragedia l’altro pomeriggio a Brandizzo, nel Torinese. Un agricoltore di 82 anni, Pietro Negro, ha perso la vita in un incidente avvenuto in un’area agricola della zona di Cascina Bologna. L’uomo è rimasto schiacciato dal trattore che stava utilizzando. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, i vigili del fuoco, i carabinieri della compagnia di Chivasso e gli ispettori dello Spresal dell’Asl To4.

Soccorsi immediati ma senza esito

L’allarme è scattato poco dopo l’accaduto, richiamando sul luogo dell’incidente i mezzi di emergenza. All’arrivo del personale sanitario, però, per l’82enne non c’era più nulla da fare. Le lesioni riportate nell’impatto con il mezzo agricolo si sono rivelate fatali.

I vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’area, consentendo lo svolgimento delle operazioni necessarie e garantendo condizioni adeguate per l’avvio delle verifiche tecniche e investigative.

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Accertamenti sulle cause dell’incidente

Dopo il decesso dell’uomo, sono stati avviati gli approfondimenti per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto. I carabinieri e gli specialisti dello Spresal stanno raccogliendo elementi utili per comprendere le circostanze che hanno portato al tragico schiacciamento.

Foto d’archivio

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