Anziano si sente male nell’ascensore bloccato: momenti di paura. Il pensionato è stato infine tirato fuori dai guai dai vigili del fuoco e affidato al 118.

Anziano si sente male nell’ascensore bloccato: momenti di paura

Rimanere chiusi dentro un ascensore non è mai piacevole, ma può diventare un vero dramma se chi rimane intrappolato accusa un malore. È quanto accaduto l’altra sera a Trino, in Corso Cavour, dove un anziano è rimasto bloccato in ascensore e ha avuto bisogno di soccorso urgente. Lo riportano i colleghi di Prima Vercelli.

L’allarme è scattato intorno alle 21, quando la sala operativa dei vigili del fuoco ha ricevuto la segnalazione. Immediato l’intervento delle squadre della Centrale di Vercelli e di una volontaria del distaccamento di Trino.

LEGGI ANCHE: Anziana rimane bloccata nell’ascensore al seggio elettorale

L’intervento per sbloccare l’ascensore

Arrivati sul posto, i vigili del fuoco hanno avviato rapidamente le procedure per lo sblocco dell’ascensore, riuscendo a riportarlo al piano in pochi minuti. Fondamentale la collaborazione con i sanitari della Pubblica assistenza trinese, che hanno prestato immediato soccorso alla persona in difficoltà.

Dopo aver aiutato l’anziano e verificato le sue condizioni di salute, i soccorritori hanno completato le operazioni per mettere in sicurezza l’impianto.

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook