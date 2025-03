Trovato senza vita sul pavimento di casa: aveva solo 46 anni. Cordoglio per un uomo appassionato di moto e di cucina: un improvviso malore si è rivelato fatale.

Trovato senza vita sul pavimento di casa: aveva solo 46 anni

E’ stato celebrato nella giornata di ieri, giovedì 13 marzo, il funerale di Matteo Busolli, fulminato da un malore improvviso a soli 46 anni. L’uomo era originario del Vercellese ma attualmente viveva a Gaglianico, centro a ridosso di Biella. Lo riportano i colleghi de La Provincia di Biella.

L’uomo è stato trovato senza vita nella sua abitazione. Improvvisamente non rispondeva più ai messaggi e alle chiamate, e i familiari si sono allarmati e si sono precipitati a casa per verificare che stesse bene. Purtroppo i loro sospetti si sono rivelati fondati.

Esanime sul pavimento

Quando sono entrati nella sua abitazione, per Fabio Busolli non c’era ormai più niente da fare. Il 46enne è stato trovato senza vita sul pavimento: evidentemente era stato ucciso da un malore che non gli ha dato il tempo nemmeno di sedersi.

L’uomo era ben conosciuto in zona: era appassionato di cucina e di moto. Ha lasciato la moglie Francesca, il figlio Daniel, la mamma Serenella e il papà Carlo, i fratelli Mirko e Jonathan e i suoceri. Le esequiesono state celebrate nella chiesa parrocchiale di Gaglianico.

