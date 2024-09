Trovato senza vita un margaro disperso da quattro giorni. L’uomo era precipitato lungo una parete di roccia.

Trovato senza vita un margaro disperso da quattro giorni

Gli operatori del soccorso lo stavano cercando da quattro giorni. Ieri, sabato 14 settembre, lo hanno trovato, ma ormai senza vita. Si tratta di un margaro di 73 anni, e il teatro della tragedia è la Valle Soana, nel Canavese. L’uomo, Riccardo Palvario, abitava a Lugnacco, in Valchiusella.

Da quando era in pensione era solito salire in quota per dare una mano ai pastori della Valle Soana. L’altro giorno qualcosa però evidentemente è accaduto qualcosa mentre saliva verso l’alpeggio: forse un piede in fallo, forse un improvviso malore. Sta di fatto che il pensionato è precipitato dal sentiero ed è finito lungo un costone roccioso.

Ieri la scoperta del corpo

Intorno alle 10.30 di ieri mattina, dopo alcune ore di ricerche, da un confronto tra i tecnici del Soccorso alpino e del Soccorso alpino della Guardia di finanza si è deciso di concentrare le ricerche in una zona di salti di roccia lungo il primo tratto di sentiero che da frazione Piamprato conduce alla Bocchetta delle Oche. E grazie al sorvolo dell’elicottero della Guardia di finanza, è stato individuato il corpo alla base delle parete, dove l’uomo è presumibilmente precipitato. Lo riportano i colleghi di Prima il Canavese.

Un medico del Soccorso alpino ha effettuato la constatazione del decesso e i finanzieri hanno proceduto al recupero della salma dopo aver ricevuto l’autorizzazione del magistrato. Il corpo è stato poi trasportato all’ospedale di Ivrea a disposizione della procura. Sul caso sono in corso gli accertamenti dei carabinieri di Ronco Canavese.

