Tumore al cranio rimosso al Cto: maxi intervento salva una donna di 73 anni

Una donna di 73 anni è stata salvata all’ospedale Cto di Torino dopo un delicato intervento per rimuovere un raro tumore maligno che aveva raggiunto l’osso del cranio. L’operazione è stata eseguita nei giorni scorsi dall’équipe della Città della Salute e della Scienza di Torino con tecniche avanzate di neurochirurgia e chirurgia plastica.

Il tumore aveva raggiunto l’osso cranico

La paziente era già stata operata in passato per una lesione al cuoio capelluto, ma negli anni il problema si è ripresentato più volte. Gli esami specialistici hanno poi accertato la presenza di una forma tumorale molto rara e aggressiva.

La massa aveva progressivamente intaccato la cute e parte del cranio, arrivando vicino a importanti strutture venose cerebrali. I medici hanno quindi programmato un intervento altamente invasivo per bloccare l’avanzata della malattia.

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Operazione complessa con protesi 3D

Durante l’intervento i chirurghi hanno rimosso un’ampia porzione di tessuto malato e parte dell’osso cranico, con un’apertura di circa 15 per 12 centimetri. Successivamente è stata applicata una protesi cranica personalizzata realizzata in 3 dimensioni sulla base delle immagini Tac.

I chirurghi plastici hanno poi ricostruito la zona operata utilizzando tessuti prelevati dalla coscia e un lembo arterializzato della testa. L’obiettivo era garantire protezione al cranio e favorire una corretta guarigione.

Decorso positivo e ritorno a casa

La donna ha superato senza complicanze neurologiche il periodo post operatorio ed è stata dimessa. I controlli successivi hanno confermato la buona riuscita dell’intervento e la vitalità dei tessuti ricostruiti.

La Città della Salute e della Scienza di Torino ha definito l’operazione “una nuova frontiera chirurgica”, resa possibile dall’utilizzo di tecnologie avanzate e dal lavoro multidisciplinare delle équipe coinvolte.

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