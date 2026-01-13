CronacaFuori zona
Ubriaco fa ammattire cittadini e carabinieri: quattro interventi in un giorno
Alla fine l'uomo è stato portato al pronto soccorso di Ponderano.
Ubriaco fa ammattire cittadini e carabinieri: quattro interventi in un giorno
A cavallo sabato e domenica una medesima persona si è distinta per comportamenti particolarmente molesti che hanno costretto i carabinieri a intervenire per ben quattro volte in meno di 24 ore. E’ accaduto nei dintorni di Biella.
Il primo episodio è accaduto nel parcheggio dell’ospedale “Degli Infermi”: l’uomo disturbava e tentava di danneggiare alcune auto. E’ scattato l’allarme, quando però sono arrivati i carabinieri si era già allontanato.
Gli altri tre episodi
Poco dopo è stato segnalato aggirarsi in un negozio nelle vicinanze, dove ancora stava creando scompiglio. I militari lo hanno raggiunto e, apparso particolarmente collaborativo, lo hanno accompagnato a casa. Ma i militari avrebbe fatto meglio a non fidarsi troppo. Più tardi infatti, una nuova chiamata alle forse dell’ordine è giunta da Piedicavallo, dove l’individuo creare problemi nel bar del paese. I carabinieri hanno riportato la calma e l’uomo se ne è andato a casa.
Ma per poco. Perché nella notte alcuni abitanti hanno contatto il 112 segnalando la presenza di una persona che suonava i campanelli di svariate abitazioni. Rintracciato per l’ennesima volta, è apparso sempre più ubriaco. E’ stato pertanto necessario l’intervento del 118, che lo ha portato al pronto soccorso di Ponderano per le cure del caso.
