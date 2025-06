Una comunità in lutto per Simone, morto a 41 anni sulla Ivrea-Santhià. L’uomo era in moto e ha impattato contro una Ford Fiesta: deceduto sul colpo.

Una comunità in lutto per Simone, morto a 41 anni sulla Ivrea-Santhià

Un intero paese sotto choc per l’improvvisa scomparsa di un giovane uomo molto conosciuto. Si tratta di Simone Sannelli, di Pavone Canavese: è il motociclista 41enne vittima dell’incidente mortale avvenuto l’altro pomeriggio pomeriggio lungo la bretella autostradale Ivrea-Santhià.

Simone era in sella ad una moto quando, per cause in fase di accertamento, si è scontrato con una Ford Fiesta in direzione Milano. Inutili tutte le manovre salvavita prestate dal personale del 118. Sannelli, meccanico titolare di una nota officina di riparazione moto al confine con Ivrea, è morto sul colpo dopo essere caduto sull’asfalto a causa del violento impatto con l’utilitaria.

La moto era la sua passione

Come riporta Prima il Canavese, Simone Sannelli era un grandissimo appassionato di moto, conosciuto ben al di fuori del Canavese. Lo confermano le decine di messaggi di cordoglio arrivati in queste ore. «Con profonda vicinanza e rispetto, ci uniamo al dolore del Mc Hurricanes Lecco per la perdita del vice presidente Simone, fratello nell’anima, compagno di strada e di vita. Che il suo spirito libero continui a vivere nel rombo dei motori, nel vento sulla pelle, nei silenzi della strada. Il suo ricordo resterà per sempre con chi ha condiviso con lui la passione, l’amicizia e ogni istante vissuto intensamente. Con affetto sincero», scrivono due amici.

«Dovevi essere qua con noi in Albania… ed ora invece sei in un posto bellissimo. Ciao Simone, ti vogliamo bene», aggiunge un’altra conoscente.

“Addio a una persona meravigliosa”

E ancora: «Questa notizia mi ha frantumato il cuore. Buon viaggio Simone Sannelli. Condoglianze alla famiglia e a tutti i suoi fratelli». «Ci siamo conosciuti per caso 28/29 anni fa e diventati amici-fratelli per una vita… Cosa abbiamo combinato insieme lo sappiamo solo noi due… Arrivederci socio». «Una persona meravigliosa… un grande uomo, un cuore immenso… Mancherai amico».

