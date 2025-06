Incidente mortale sulla Ivrea-Santhià: perde la vita un motociclista 41enne. Dramma all’ora di pranzo: nulla da fare per un centauro dopo un violento impatto con un’auto. Strada chiusa per ore.

Incidente mortale sulla Ivrea-Santhià: perde la vita un motociclista 41enne

Grave incidente oggi, sabato 7 giugno 2025, sulla bretella autostradale Ivrea-Santhià, in direzione Ivrea. All’altezza dello svincolo per Albiano d’Ivrea, una motocicletta e una Ford Fiesta si sono scontrate violentemente, causando la morte di un uomo di 41 anni residente a Pavone Canavese.

L’incidente è avvenuto intorno all’ora di pranzo. Secondo le prime ricostruzioni, si sarebbe trattato di un tamponamento, ma la dinamica è ancora in fase di accertamento da parte degli agenti della Polizia Stradale di Torino-Settimo, intervenuti per i rilievi.

Nulla da fare per il centauro

Dopo il violento impatto, il motociclista è stato sbalzato sull’asfalto. I soccorsi sono stati tempestivi: sul posto sono intervenute più ambulanze e l’elisoccorso, che ha potuto atterrare solo dopo la chiusura temporanea dell’intera tratta da parte degli ausiliari dell’Itp.

I sanitari del 118 hanno avviato subito le manovre di rianimazione, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare: è deceduto sul posto a causa delle gravi ferite riportate.

Viabilità bloccata per ore

A causa dell’incidente, la circolazione stradale è rimasta paralizzata per diverse ore, con disagi per gli automobilisti in transito sulla bretella. La corsia interessata dall’incidente è stata chiusa per permettere le operazioni di soccorso e rilievo.

La vittima è un cittadino italiano di 41 anni, residente a Pavone Canavese. Al momento, non sono ancora state rese note le generalità complete. Le autorità stanno lavorando per ricostruire l’esatta dinamica dell’impatto e accertare eventuali responsabilità. Ulteriori aggiornamenti saranno forniti non appena disponibili.

