Uomo trovato senza vita in casa: dramma nel Biellese. L’uomo risultava irreperibile dalla serata di ieri. Poi la macabra scoperta.

Quando i soccorritori sono entrati in casa, purtroppo non c’era più niente da fare. Tragedia a Chiavazza, centro a ridosso di Biella. Nella mattinata di oggi, lunedì 21 luglio, un uomo è stato trovato privo di vita all’interno della propria abitazione. Lo riportano i colleghi de La Provincia di Biella.

La macabra scoperta è stata fatta verso l’ora di pranzo in via Coppa. L’uomo risultava irreperibile da ieri sera, così è stato lanciato l’allarme e sul posto sono intervenuti il 118, i vigili del fuoco e i carabinieri. Quando i pompieri hanno aperto la porta dell’alloggio per permettere ai sanitari di entrare all’interno a prestare gli eventuali soccorsi, purtroppo ormai era già troppo tardi. L’uomo era già morto. Il medico non ha potuto fare altro che constatarne il decesso.

Foto d’archivio

