Usa alcol per accendere la stufa, finisce al Cto

Nei giorni scorsi un grave incidente domestico ha coinvolto un uomo di 77 anni, rimasto seriamente ustionato mentre cercava di alimentare una stufa utilizzando dell’alcol. L’episodio si è verificato all’interno di un’abitazione situata in strada Torino, a Chivasso.

Secondo le prime ricostruzioni, l’anziano avrebbe versato il liquido infiammabile direttamente sulla stufa, provocando però un improvviso ritorno di fiamma. L’esplosione lo ha investito in pieno, causando ustioni estese su circa il 30 per cento del corpo. Le parti maggiormente colpite sono la schiena, le spalle, le braccia e gli arti inferiori. Le condizioni dell’uomo sono apparse subito molto serie.

L’intervento dei soccorritori

L’allarme è scattato immediatamente e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, insieme ai sanitari del 118 della Croce rossa di Chivasso. Dopo le prime cure prestate sul luogo dell’incidente, vista la gravità delle ferite riportate, è stato disposto il trasferimento urgente al Cti di Torino, centro specializzato nel trattamento dei grandi ustionati, dove l’uomo è stato affidato alle cure dei medici.

Al momento l’uomo resta ancora in prognosi riservata, anche se non pare in pericolo di vita.

