Crolla il soffitto dopo l’esplosione della stufa, anziano finisce al Cto. Fortunatamente il pensionato è rimasto ustionato ma non è stato travolto dalle macerie.

La stufa a gas provoca un incendio tanto violento da far crollare il soffitto. E il pensionato che abita nell’alloggio finisce al Cto per le ustioni. E’ accaduto l’altra sera a Vaie, un centro della val di Susa, dove una violenta esplosione ha scosso la tranquillità dei residenti, danneggiando gravemente una casa. Lo riportano i colleghi di Prima Torino.

A scatenare il tutto è stata una stufa a gas utilizzata da un uomo di 77 anni, che vive da solo. L’esplosione ha causato un incendio e, conseguentemente, il crollo del soffitto della stanza in cui il dispositivo era collocato.

L’arrivo dei soccorsin e la corsa al Cto

Fortunatamente, l’anziano residente, pur rimanendo lievemente ustionato, non è stato travolto dalle macerie. Sul luogo dell’incidente si sono precipitati i vigili del fuoco dei distaccamenti di Almese, Torino Centrale e Grugliasco Allamano, supportati da squadre specializzate nelle operazioni di ricerca sotto le macerie e nel recupero speleo-alpino-fluviale. Nonostante il danno ingente, l’intervento rapido ha impedito conseguenze più gravi.

L’anziano è stato immediatamente trasportato in ospedale grazie all’elisoccorso, che lo ha trasferito al Cto di Torino per le cure del caso. Le sue condizioni non destano preoccupazione.

Le indagini

Sul luogo dell’esplosione sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Susa, che stanno conducendo le indagini per chiarire l’accaduto. Sebbene le cause siano ancora sotto inchiesta, sembrano non esserci dubbi sulla causa accidentale. Gli esperti ipotizzano che il malfunzionamento della stufa, probabilmente dovuto a un difetto tecnico o a un errore nell’uso, sia all’origine dell’accaduto.

