Va a fuoco il tetto di un’abitazione: intervento dei vigili

Fiamme l’altra notte a Brusasco, centro del Torinese poco a sud di Crescentino. Un incendio ha gravemente danneggiato il tetto di un’abitazione in via Verrua Savoia. Con ogni probabilità il fuoco si è sviluppato a partire dalla canna fumaria, e poi ha aggredito le strutture di legno del sottotetto.

I vigili del fuoco limitano i danni

Sul posto sono intervenuti tempestivamente varie squadre di vigili del fuoco: una del distaccamento di Livorno Ferraris, che fa capo al comando di Vercelli; poi le squadre “61” Stura e volontari di Volpianio dal Comando di Torino. Dopo qualche ora di lavoro, è stato possibile limitare il propagarsi delle fiamme all’intera abitazione.

La famiglia, dopo l’accaduto, non è però potuta rientrare a casa in quanto l’appartamento è inagibile dai tecnici.