Val Vigezzo, sette ragazzi bloccati di notte in montagna

Intervento notturno del Soccorso alpino in Val Vigezzo: sette giovani escursionisti sono stati recuperati nella notte tra lunedì e martedì sul versante montano sopra la pineta di Santa Maria Maggiore.

L’allarme è scattato in serata, e le operazioni di salvataggio si sono concluse attorno all’1.30 di ieri, martedì 22 luglio. Sul posto sono intervenute le squadre della stazione Vigezzo del Soccorso alpino, i militari del Ssgf (Soccorso alpino della Guardia di finanza), i carabinieri, i vigili del fuoco e l’elicottero del 118, operativo in volo notturno.

Erano divisi in tre gruppi

I sette ragazzi si trovavano in tre diversi gruppi: uno è rimasto sulla cresta, dove è stato rapidamente localizzato e raggiunto. Più complesse, invece, le operazioni di individuazione e recupero degli altri giovani, che avevano iniziato la discesa inoltrandosi nel bosco. Le squadre hanno dovuto faticare per localizzarli nel fitto della vegetazione, prima di procedere al recupero con il verricello.

L’elicottero ha effettuato diversi voli per trasportare in quota i soccorritori e portare in salvo i ragazzi, tutti in buone condizioni.

Foto d’archivio

