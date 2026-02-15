Valanga a La Thuile: due freerider salvi grazie all’airbag. Determinante anche l’intervento immediato dei compagni di escursione.

Valanga a La Thuile: due freerider salvi grazie all’airbag

Attimi di grande apprensione questa mattina nel comprensorio sciistico di La Thuile, dove una valanga ha coinvolto due sciatori freerider stranieri impegnati in un’uscita fuori pista.

Secondo le prime informazioni, i due stavano affrontando un itinerario in neve fresca quando sono stati travolti dal distacco. Fondamentale si è rivelata la loro prontezza: entrambi sono riusciti ad attivare tempestivamente l’airbag da valanga, dispositivo che aumenta il volume del corpo e riduce il rischio di seppellimento completo. Una manovra che, con ogni probabilità, ha fatto la differenza, consentendo loro di rimanere in superficie o comunque parzialmente visibili.

Decisivi anche i compagni di escursione

Determinante anche l’intervento immediato dei compagni di escursione, che hanno avviato subito le operazioni di autosoccorso, riuscendo a estrarre i due sciatori dalla neve. Sul posto sono giunti in pochi minuti anche i pisteurs secouristes in servizio nel comprensorio, che hanno preso in carico la situazione e coordinato le operazioni di assistenza.

Allertato l’elisoccorso, il medico a bordo ha visitato i due freerider direttamente sul luogo dell’incidente. Le loro condizioni fisiche sono risultate buone e non si registrano, al momento, traumi gravi. In via precauzionale, entrambi sono stati comunque trasportati al Pronto soccorso per ulteriori accertamenti diagnostici.

