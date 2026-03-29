Vanno in montagna e “scoprono” di non riuscire a scendere con la neve. Ha dovuto intervenire l’elicottero dei vigili del fuoco per tirare fuori dai guai due escursionisti.

Vanno in montagna e “scoprono” di non riuscire a scendere con la neve

Intervento di soccorso nella zona di Oropa, dove due escursionisti si sono trovati in seria difficoltà durante la discesa nei pressi del Rifugio Savoia. I due avevano intrapreso l’escursione senza dotazioni idonee per affrontare un percorso ancora interessato dalla presenza di neve. Proprio le condizioni del terreno, unite alla scarsa attrezzatura, hanno impedito loro di proseguire in sicurezza verso valle, costringendoli a chiedere aiuto.

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Decisivo l’intervento dell’elicottero

Vista la situazione, si è reso necessario l’intervento dell’elicottero “Drago” dei vigili del fuoco, decollato per raggiungere rapidamente la zona e recuperare gli escursionisti. L’operazione si è conclusa senza conseguenze per i due, che sono stati trasportati a valle in sicurezza.

L’episodio riporta l’attenzione su un problema ricorrente: affrontare la montagna senza un’adeguata preparazione. Anche itinerari frequentati possono diventare insidiosi in presenza di neve o condizioni meteo variabili, rendendo indispensabili equipaggiamento tecnico, esperienza e prudenza. Interventi di questo tipo, che comportano anche l’impiego di mezzi aerei, sono spesso la conseguenza di una pianificazione superficiale e rappresentano un rischio evitabile con una maggiore consapevolezza.

Foto d’archivio

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