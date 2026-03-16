Escursione nonostante il maltempo: tre persone recuperate dall’elicottero. Sfida al buonsenso sulle montagne, devono intervenire i vigili del fuoco.

Escursione nonostante il maltempo: tre persone recuperate dall’elicottero

Nonostante il forte maltempo e il rischio valanghe segnalato in montagna, hanno comunque deciso di avventurarsi in un’escursione sulla neve. Una scelta che nel tardo pomeriggio di ieri, domenica 15 marzo, ha però reso necessario un intervento di soccorso sulle alture sopra Domodossola.

Tre persone sono infatti rimaste bloccate in zona impervia nei pressi dell’area dell’Alpe Lusentino, senza riuscire a rientrare autonomamente. La situazione ha fatto scattare la richiesta di aiuto e sul posto è stata attivata una complessa operazione di recupero.

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L’itervento dell’elicottero “Drago”

A intervenire è stato anche il “Drago” di Malpensa Airport, l’elicottero dei vigili del fuoco utilizzato per le operazioni di soccorso più delicate. Il velivolo ha raggiunto la zona montana per recuperare le tre persone in difficoltà e riportarle in sicurezza a valle.

Alle operazioni hanno partecipato anche i tecnici del Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico della stazione di Domodossola, insieme ai vigili del fuoco, che hanno collaborato nelle manovre di individuazione e assistenza dei tre escursionisti.

Fortunatamente nessuno di loro avrebbe riportato conseguenze gravi, ma l’episodio ha ovviamente riacceso l’attenzione sulla prudenza necessaria quando si affronta la montagna, soprattutto in condizioni meteorologiche difficili. Anche in queste ore, infatti, su molte aree alpine il rischio valanghe è segnalato come elevato, con accumuli di neve fresca e forte instabilità del manto nevoso.

Foto d’archivio

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