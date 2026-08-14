Vede il ladro in casa dalle telecamere mentre è in vacanza: scatta l’inseguimento

Un furto in una villa di Trofarello, nel Torinese, si è concluso l’altro giorno con l’arresto di un 41enne italiano, già noto alle forze dell’ordine, dopo un inseguimento fino a Moncalieri. A dare l’allarme, intorno alle 9.30, è stato lo stesso proprietario dell’abitazione, che si trovava lontano da casa per trascorrere un periodo di vacanza.

Collegandosi da remoto alle telecamere di videosorveglianza, l’uomo ha visto uno sconosciuto muoversi tra il soggiorno e la camera da letto e ha immediatamente chiamato il 112. I carabinieri hanno raggiunto rapidamente la villa, nella quale il ladro era entrato forzando un lucernario.

Quattro chilometri di fuga, poi la caduta

Alla vista dei militari, il 41enne è salito su una moto e ha tentato di far perdere le proprie tracce. Ne è nato un inseguimento lungo circa quattro chilometri attraverso le strade di Trofarello e Moncalieri, terminato nella zona di strada Sanda.

Qui il fuggitivo ha perso il controllo della moto ed è caduto sull’asfalto. Nonostante le conseguenze dell’incidente, ha proseguito la fuga a piedi dirigendosi verso i campi. Due pattuglie sono riuscite a chiudergli ogni possibile via di uscita e a bloccarlo dopo alcune centinaia di metri.

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Gioielli e contanti recuperati

I carabinieri hanno recuperato l’intera refurtiva sottratta dalla villa: numerosi gioielli in oro e argento insieme a denaro contante. Tutto sarà riconsegnato al proprietario dell’abitazione.

Il 41enne è stato accompagnato al pronto soccorso dell’ospedale Santa Croce di Moncalieri per le lesioni riportate nella caduta. Al termine degli accertamenti è stato arrestato per furto aggravato e trasferito nella casa circondariale Lorusso e Cutugno di Torino.

Foto d’archivio

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