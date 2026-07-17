L’allarme fa fallire il colpo: a Brusnengo ladro costretto alla fuga nella notte

Tentato furto nella notte tra mercoledì 15 e giovedì 16 luglio a Brusnengo. Ignoti hanno cercato di entrare in un’abitazione forzando la serratura della porta d’ingresso, ma il piano è fallito grazie al sistema di allarme installato nell’immobile. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per avviare gli accertamenti.

Il proprietario stava dormendo quando ha ricevuto sul cellulare la notifica dell’allarme. Accortosi immediatamente di quanto stava accadendo, ha raggiunto l’ingresso dell’abitazione e ha scoperto evidenti segni di effrazione sul nottolino della serratura.

Il ladro costretto a scappare

L’intervento tempestivo del residente ha mandato all’aria il tentativo di intrusione. Il malvivente, resosi conto di essere stato scoperto, si è allontanato rapidamente senza riuscire a entrare nell’abitazione e senza impossessarsi di alcun bene.

L’episodio conferma ancora una volta l’importanza dei sistemi di sicurezza domestici, che in questo caso hanno permesso di evitare conseguenze ben più gravi e di mettere in fuga il responsabile prima che completasse il colpo.

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Indagini in corso

Dopo la richiesta di aiuto, i carabinieri hanno raggiunto l’abitazione per effettuare il sopralluogo e raccogliere tutti gli elementi utili alle indagini. Gli accertamenti sono ora finalizzati a identificare l’autore del tentato furto e a verificare l’eventuale presenza di immagini registrate da telecamere della zona. Le verifiche proseguiranno nei prossimi giorni per ricostruire con precisione quanto accaduto e individuare eventuali responsabilità.

Foto d’archivio

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