Vercelli, crolla un muro alla stazione dei pullman

Fa discutere il crollo di una tramezza avvenuto nelle prime ore di ieri, lunedì 15 dicembre, nell’area compresa tra il parcheggio della stazione ferroviaria di Vercelli e quello delle autolinee. Il cedimento dei mattoni autobloccanti si è verificato intorno alle 6 del mattino, fortunatamente sul lato del piazzale autobus, in quel momento sgombro.

L’episodio non ha causato danni alle auto parcheggiate sul lato opposto né, soprattutto, feriti. Subito dopo il crollo, l’area è stata delimitata con cartelli e transenne che segnalano lo stato pericolante della struttura, in attesa degli interventi di messa in sicurezza e di ulteriori accertamenti.

Il racconto dei testimoni

A raccontare quanto accaduto è una cameriera del Bar Autolinee, presente sul posto fin dalle prime ore del mattino: «Erano più o meno le 6 quando ho sentito un forte “bum”, un tonfo. Alcuni hanno pensato fosse un portone sbattuto, invece era proprio il muro che era crollato. Per fortuna non ci sono stati danni e nessuno si è fatto male».

La vicenda resta ora al centro dell’attenzione, in attesa di chiarire le cause del cedimento e i tempi per il ripristino dell’area. Su Prima Vercelli un video dopo il crollo.

