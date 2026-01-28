Vercelli, ex consigliere comunale muore a soli 55 anni. Pier Giuseppe Raviglione era direttore finanziario in banca e grande tifoso della Pro.

Vercelli, ex consigliere comunale muore a soli 55 anni

La città di Vercelli piange la scomparsa di Pier Giuseppe Raviglione, morto a soli 55 anni. Volto molto conosciuto e stimato in città, Raviglione era direttore finanziario alla Banca Popolare di Sicilia, con sede a Ragusa, ed era stato tra i fondatori e candidati di SiAmo Vercelli, formazione con cui aveva condiviso un percorso politico e civico fortemente orientato al bene della comunità. Lo riporta Prima Vercelli.

Grande appassionato di sport, era tifosissimo del Torino e della Pro Vercelli. Accanto all’impegno professionale aveva sempre mantenuto un ruolo attivo nel sociale, distinguendosi per disponibilità, equilibrio e attenzione verso gli altri.

Il ricordo dell’amico

A ricordarlo è Michelangelo Catricalà, ex consigliere comunale e amico, che con lui aveva condiviso numerose battaglie a favore dei cittadini vercellesi. Nel suo messaggio emerge il ritratto di una persona gentile, mai sopra le righe, capace di affrontare anche i momenti più difficili con lucidità, serenità e una forza interiore che sapeva trasmettere a chi gli stava accanto.

Un atteggiamento mantenuto anche durante la lunga malattia che lo aveva colpito negli ultimi anni, affrontata senza mai perdere il sorriso, il dialogo e la voglia di lottare.

La stima e l’affetto degli amici

Parole di affetto e stima arrivano anche dagli amici, che lo ricordano come una persona unica, sempre allegra e dotata di una rara capacità di stemperare le tensioni, mettendo gli altri al primo posto. Un altruismo e uno spirito positivo che non lo hanno mai abbandonato, nemmeno durante il difficile percorso della malattia, vissuto senza mai atteggiarsi a vittima.

Pier Giuseppe Raviglione lascia la moglie Roberta, la figlia Maria Vittoria, la mamma Angiola, il fratello Lele con Manuela, ai quali va il cordoglio di tutta la comunità. Il funerale si celebrano nella mattinata di oggi, mercoledì 28 gennaio, in Duomo a Vercelli.

