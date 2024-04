Vinti a Biella 52mila euro con una giocata a “10eLotto”. Il capoluogo laniero baciato dalla fortuna: in totale distribuiti premi per 26 milioni di euro.

La città di Biella baciata dalla fortuna grazie al “10eLotto”. Nel capoluogo laniera, come riporta Agipronews, sono stati infatti vinti 52mila euro in seguito a un “9 Oro” in un’estrazione frequente.

L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito 26 milioni di euro, per un totale di oltre un miliardo da inizio anno. Al momento non è ancora stato comunicato in quale ricevitoria è stato giocato il tagliando che ha permesso al fortunato giocatore di aggiudicarsi questa bella somma.

Una vincita tra le più alte

Quella registrata a Biella è stata una delle vincite più alte negli ultimi mesi al “10eLotto”. Da ricordare però che nel concorso di venerdì 27 ottobre scorso a Domodossola erano stati vinti 100mila euro grazie a un “9 Doppio Oro” centrato su una schedina giocata in una ricevitoria della città.

Il colpaccio era riuscito a un frontaliere, un lavoratore che ogni giorno si reca in Svizzera e poi torna in città. Proprio al ritorno dal lavoro l’uomo ha acquistato una schedina da 4 euro, e con questa ne ha vinti 100mila.

