Violento schianto frontale tra due auto: quattro feriti

Quattro persone ferite e due auto gravemete danneggiate a seguito di un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di ieri, sabato 21 dicembre, a Vercelli nella zona di Larizzate. Si è trattato di un impatto frontale avvenuto poco prima delle 18 lungo la strada provinciale 1. Lo riportano i colleghi di Prima Vercelli.

Sul posto è intervenuta una squadra di vigili del fuoco della Centrale di Vercelli dei vigili del fuoco. L’impatto tra le due vetture è stato pressoché frontale, e i due mezzi sono rimasti in mezzo alla carreggiata.

I sanitari sul posto

Quando è arrivata sul posto la squadra dei vigili del fuoco, i quattro infortunati erano già alle cure dei sanitari, che hanno provveduto a trasportarli al pronto soccorso dell’ospedale “Sant’Andrea” di Vercelli per le verifiche del caso. L’intervento dei vigili del fuoco è invace valso alla messa in sicurezza di entrambe le vetture e dello scenario dell’intervento.

Presenti sul posto anche gli agenti della polizia locale per i rilievi di prassi: saranno loro a dover ricostruire la dinamica dell’episozio anche in ordine all’attribuzione di eventuali responsabilità per quanto è accaduto.

