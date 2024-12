Scontro in galleria lungo l’autostrada, una donna finisce in ospedale. Traffico rallentato lungo la bretella Santhià-Ivrea per un incidente.

Scontro in galleria lungo l’autostrada, una donna finisce in ospedale

Incidente nel tunnel e disagi al transito nella mattinata di ieri, sabato 21 dicembre, lungo il raccordo autostradale Ivrea-Santhià. Più precisamente, l’incidente si è vericato nella galleria “Passo d’Avenco“, collocata tra i comuni di Alice Castello e Azeglio, in direzione di Ivrea.

Allì’interno della gallera si sono urtarti due veicoli: una Bmw e una Renault Clio. Subito il traffico si è rallentato, mentre pattiva la macchina dei soccorsi.

Una donna ferita

Per fortuna si sono avuti danni soprattutto alle vettura, mentre l’unica persona ferita, una donna, ha riportato solo traumi di lieve entità. in ogni caso, è stata trasportata in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale di Ivrea per accertamenti.

Oltre ai sanitari del 118, sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia stradale di Torino per i rilievi del caso. Con loro, anche gli ausiliari dell’Itp sono dovuti intervenire per gestire il traffico, cercando di smaltire poi la lunga coda che si era formata in direzione Ivrea. Solo dopo oltre un’ora la situazione ha cominciato a normalizzarsi.

