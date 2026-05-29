Volontaria e madre di due figli uccisa dalla malattia a 41 anni

Il mondo del volontariato piange Marta Garello, morta all’ospedale Carle di Cuneo dopo una lunga malattia. Aveva 41 anni e viveva a Vignolo con il marito Enrico i figli Arianna e Stefano, di 8 e 4 anni. La sua scomparsa ha colpito profondamente amici, conoscenti e le tante persone incontrate durante le iniziative benefiche alle quali aveva partecipato negli anni.

Professionista nel settore dell’arredamento, Marta era conosciuta soprattutto per il suo impegno nel sociale. In molti la ricordano come una persona sempre pronta ad aiutare gli altri, capace di affrontare anche la malattia con grande forza e dignità.

Il legame con la “Passeggiata per la vita”

Negli ultimi anni la donna aveva collaborato attivamente alla “Passeggiata per la vita”, manifestazione solidale organizzata tra Dronero e Roccabruna. L’evento richiama ogni anno migliaia di partecipanti e sostiene l’associazione “Il Fiore della Vita” di Savigliano, impegnata accanto ai bambini ricoverati e a sostegno dell’Ail, associazione che lotta contro le leucemie.

L’iniziativa è promossa anche dai suoceri della donna, che nel 2015 persero la figlia Anna a soli 19 anni a causa di un tumore. Oltre al marito e ai figli, lascia la mamma Maura, il fratello Giacomo con Linda e tutta la famiglia Brignone. In tanti hanno voluto ricordarne la sensibilità e la disponibilità verso il prossimo.

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