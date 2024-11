Addio a Vittorio Quagliata: era il barista della discoteca “La cave”. L’uomo aveva solo 66 anni, il funerale è stato celebrato a Gattinara.

Addio a Vittorio Quagliata: era il barista della discoteca “La cave”

Si è spento il sorriso di Vittorio Quagliata, ex barista della storica discoteca “Le cave” di Serravalle. La comunità di Gattinara ha dato l’addio pochi giorni fa all’uomom, che se n’è andato a 66 anni dopo aver combattuto contro una brutta malattia.

Amici, conoscenti e parenti gli hanno portato l’ultimo saluto nella chiesa parrocchiale di Gattinara. L’uomo era conosciuto anche fuori dai confini della città. La simpatia e l’allegria sono stati i tratti distintivi che hanno caratterizzato il suo carattere. Moltissimi infatti sono stati coloro che hanno avuto di conoscere bene Vittorio per via della professione che portò avanti anni addietro nel notissimo locale.

Gli anni della discoteca

Tempo fa infatti, come accennato, quando era operativa la discoteca “Le cave” di Serravalle Sesia, il gattinarese era stato uno dei baristi. Con spirito allegro e tanto entusiasmo aveva portato avanti il suo impegno lasciando un grande ricordo in tutti coloro che amavano trascorrere una serata divertente al locale valsesiano.

E non appena si è diffusa la notizia della sua scomparsa, numerose sono state le parole d’affetto che anche sui social sono state espresse verso la famiglia del defunto. Tanti gli utenti che con un messaggio hanno condiviso con i parenti di Quagliata il dolore per la perdita. Un dolore immenso per la famiglia ma anche per chi ha avuto modo di conoscere Vittorio.

Il funerale nella parrocchiale

L’uomo ha chiuso per sempre gli occhi all’ospedale di Gattinara. Una grave malattia lo aveva messo a dura prova e via via lo ha consumato strappandolo alla fine dalle braccia della sua famiglia. Quagliata ha lasciato la moglie Angela, le figlie Teresa e Luana, il fratello Antonio, la sorella Tania, i suoceri Pietro e Maria, il cognato Giuseppe. Il funerale come detto è stato celebrato nella chiesa parrocchiale di Gattinara.

