Carnevale di Gattinara: boom di presenze per la prima sfilata. VIDEO

Boom di presenze per la prima sfilata del Carnevale di Gattinara, che nel pomeriggio di ieri, domenica 8 febbraio, ha richiamato in strada un pubblico numeroso e partecipe. Famiglie, bambini e appassionati hanno affollato il centro cittadino per assistere al corteo dei carri allegorici e alle sfilate dei gruppi, dando ufficialmente il via a uno degli appuntamenti più attesi dell’anno.

Come anticipato, sono state cinque le creazioni viaggianti che hanno animato il pomeriggio, portando sorrisi, musica e allegria lungo il percorso. In ordine di apparizione hanno sfilato Barachin, Falispa-Ciocca, Zemmu Lozzolo, Carcariva e Baldrascan, ognuno con il proprio stile, i propri colori e una narrazione originale capace di coinvolgere spettatori di tutte le età.

La fantasia lungo i corsi

Il successo non si è fatto attendere. I carri hanno affrontato temi diversi, alternando ironia, riferimenti al territorio e richiami all’attualità, sempre con uno sguardo attento alla tradizione carnevalesca locale. Il filo conduttore dell’edizione è stato infatti l’amicizia, intesa come collaborazione tra i gruppi e come legame profondo con la comunità, elemento che da sempre caratterizza il Carnevale gattinarese.

Applausi, cori e tanta partecipazione hanno accompagnato l’intera sfilata, confermando il forte attaccamento della città a questa manifestazione, capace di rinnovarsi ogni anno senza perdere la propria identità. Un primo “atto” riuscito, che ha creato le migliori premesse per il gran finale.

Domenica prossima la seconda sfilata

Il prossimo fine settimana sarà infatti quello decisivo. Domenica prossima, al termine della sfilata conclusiva, è prevista la premiazione dei gruppi, momento atteso sia dai partecipanti sia dal pubblico, che potrà così scoprire quale carro e quale interpretazione avranno saputo conquistare maggiormente la giuria.

