Cavalcata e sfilata dei carri: a Gattinara decolla il carnevale

Il carnevale di Gattinara entra nel vivo con un weekend ricco di eventi. Nel pomeriggo di oggi, sabato 7 febbraio, alle 14.30, prenderà il via la tradizionale cavalcata, momento in cui le compagnie carnevalesche del territorio daranno vita a scenette e rappresentazioni goliardiche.

Sempre oggi, a partire dalle 21.30, la festa continuerà con la veglia danzante, animata dai gruppi Monkey Scream e Borotalko. Il clou del fine settimana sarà domenica, con la tanto attesa sfilata che prenderà il via alle 14.30 quando i carri allegorici percorreranno le vie del paese. Dal sorteggio è emerso il seguente ordine di apparizione dei gruppi: Barachin, Falispa-Ciocca, Zemmu di Lozzolo, Carcariva, Baldrascan.

I prossimi appuntamenti

Il Carnevale gattinarese prosegue poi giovedì 12 febbraio, giorno in cui è in programma la visita delle maschere alle scuole e alle case di riposo della città. Sabato 14 febbraio ci sarà invece il Carnevale dei bambini con giochi e merenda per tutti al PalaJolly di via San Rocco.

Domenica 15 febbraio è invece in programma la seconda sfilata dei carri, cui seguirà una nuova veglia al GlobeTrotter: suonerà dal vivo “Echo” e poi si prosegue con Dj Veleno.

Ultimo appuntamento della manifestazione la serata di martedì 17 febbraio alle 21 con il testamento delle maschere e il successivo rogo in piazza Italia.

