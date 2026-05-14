Cestini usati come cassonetti: Gattinara “blinda” i contenitori dei rifiuti

E’ iniziata in questi giorni a Gattinara la sostituzione integrale dei cestini presenti nel centro cittadino. Il Comune ha avviato l’intervento per contrastare il fenomeno dell’abbandono dei sacchi di rifiuti domestici nei contenitori pubblici, un comportamento che da tempo provoca degrado e problemi di decoro urbano nelle aree più frequentate della città.

I nuovi cestini saranno dotati di coperchio e posacenere e studiati proprio per impedire un utilizzo improprio. Nel frattempo, in via sperimentale, i contenitori esistenti sono stati “incerottati”, riducendo l’apertura disponibile così da consentire soltanto il conferimento di piccoli rifiuti. Una misura adottata per arginare un malcostume ancora troppo diffuso.

Il Comune: «Serve il contributo di tutti»

«L’attenzione al decoro non è una novità, ma un impegno che portiamo avanti da sempre con idee innovative, prevenzione, monitoraggio e sanzioni – dichiarano il sindaco Maria Vittoria Casazza e il vicesindaco Daniele Baglione -. Gattinara è una città bellissima, lavoriamo ogni giorno per mantenerla tale e per individuare chi non la rispetta».

Gli amministratori sottolineano come il mantenimento della pulizia urbana non possa dipendere soltanto dagli interventi comunali. «Attenzione però, mantenere pulita la città non è solo compito del Comune, ma è una responsabilità condivisa. Nessun intervento potrà essere davvero efficace senza il contributo e il senso civico di tutti». Da qui anche l’invito a segnalare eventuali comportamenti scorretti alla polizia locale o agli uffici comunali.

Più pulizia e controlli nelle zone frequentate

Negli ultimi mesi il Comune di Gattinara ha inoltre assunto direttamente la gestione del servizio di svuotamento dei cestini e della piccola pulizia urbana. L’obiettivo è garantire interventi più rapidi, puntuali e mirati, soprattutto nelle aree del centro maggiormente frequentate da residenti e visitatori.

Con l’arrivo della bella stagione torneranno anche altri servizi dedicati al decoro cittadino. È previsto infatti il passaggio settimanale della macchina lava-portici, insieme all’utilizzo della spazzatrice automatizzata nelle strade e nelle piazze più trafficate. Un piano che punta a mantenere Gattinara ordinata, accogliente e decorosa anche nei mesi di maggiore afflusso.

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