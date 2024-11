Sacchi dei rifiuti “come ci pare”: a Gattinara arrivano le prime multe. Controlli a tappeto da parte degli ispettori Covevar e della polizia locale.

A Gattinara arrivano le prime multe per chi smaltisce i rifiuti senza criterio. Nonostante le numerose campagne di sensibilizzazione in città, il problema dell’abbandono dei sacchi neri in strada e della mancata differenziazione dei rifiuti persiste. Per contrastare il fenomeno gli ispettori ambientali del Covevar, insieme agli agenti della polizia locale di Gattinara, hanno intensificato i controlli sul conferimento dei rifiuti.

Attraverso attività di monitoraggio e verifica sul campo gli ispettori hanno constatato come, in numerosi casi, i sacchi neri controllati contenessero rifiuti facilmente differenziabili, mettendo in evidenza una scarsa attenzione alle regole e una totale indifferenza verso l’ambiente. Dai rapporti stilati emerge come spesso nel sacco dell’indistinto finiscano rifiuti organici, imballaggi in plastica e carta. «E’ chiaro che per alcune persone la differenziazione dei rifiuti è ancora un optional – afferma il vice sindaco, Daniele Baglione – e che il sacco nero rappresenta una comoda scorciatoia per evitare di separare i rifiuti».

Arrivano le prime multe

Dopo una fase sperimentale e di sensibilizzazione, la polizia locale con gli ispettori Covevar, nei giorni scorsi ha iniziato i controlli a tappeto, appioppando le prime sanzioni amministrative a carico dei trasgressori. Un segnale forte che dimostra la volontà di porre fine a questa pratica incivile e dannosa per l’ambiente.

«La raccolta differenziata – commentano il sindaco, Maria Vittoria Casazza e Baglione – è un gesto semplice ma fondamentale per la tutela dell’ambiente e per la sostenibilità del territorio. È necessario che tutti i cittadini si impegnino a rispettare le regole e a collaborare per raggiungere gli obiettivi di riciclo e smaltimento corretti dei rifiuti».

Non si differenzia

Per indifferenziati si intendono tutti quei rifiuti che non possono essere trasformati per essere riciclati in altro materiale. «Spesso – proseguono gli amministratori – per fretta o negligenza si gettano nell’indifferenziato molti rifiuti che invece potrebbero essere riciclati; a tal proposito sono state fatte campagne informative e di sensibilizzazione. Ora, controllando via per via e zona per zona a rotazione, insieme agli ispettori ambientali del Covevar e ai nostri agenti, sanzioneremo chi non rispetta le normali regole del vivere quotidiano e della buona educazione civica».

