Cestini stracolmi e rifiuti sui marciapiedi. Gattinara, la denuncia di SalvAmbiente

Cestini traboccanti, sacchetti e rifiuti abbandonati sui marciapiedi: è la situazione documentata ieri, domenica 16 agosto, nel centro storico di Gattinara dal Comitato SalvAmbiente. Le fotografie, scattate tra corso Vercelli, piazza Italia e le vie circostanti, sono state pubblicate sui social accompagnate da una dura denuncia.

Il Comitato parla di una brutta “cartolina del Ferragosto gattinarese” ed esprime indignazione per quanto trovato nelle strade. Una situazione che, sottolineano i volontari, si presenta anche nelle zone maggiormente frequentate da residenti e visitatori arrivati in città durante il fine settimana festivo.

SalvAmbiente chiede provvedimenti

Nelle immagini postate si vedono cestini usati evidentemente come se fossero la pattumiera di casa. Ma anche spazzatura abbandonata sulla copertura dei cestini medesivi, visto che adesso (proprio per evitare il deposit di interi sacchi) sono stati collocate delle griglie sulla bocca del contenitore.

La protesta non riguarda soltanto la necessità di ripulire strade e cestini. SalvAmbiente chiede infatti che vengano individuati i responsabili degli abbandoni, ricordando che alcuni degli episodi documentati sono avvenuti in aree coperte dalle telecamere di videosorveglianza. L’auspicio espresso dal Comitato è che alle operazioni di pulizia seguano quindi verifiche e provvedimenti. Nel mirino finisce anche il sistema delle griglie metalliche applicate ad alcuni cestini per limitarne l’utilizzo improprio: secondo i volontari, la soluzione adottata finora non sta dando i risultati sperati.

«Continueremo a controllare e segnalare»

Nel post viene respinta anche l’eventuale associazione tra quanto accaduto e la vita notturna del sabato. Il Comitato evidenzia infatti che le immagini sono state raccolte nella giornata di domenica e denuncia comportamenti incivili che interessano sia le strade laterali sia i principali corsi cittadini.

SalvAmbiente assicura che continuerà l’attività volontaria di monitoraggio, controllo e segnalazione dei problemi legati all’ambiente e al decoro urbano. Un impegno che, ammettono gli stessi volontari, viene portato avanti con crescente difficoltà di fronte al ripetersi di situazioni simili.

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