Dopo 30 anni di attesa in cantiere la superstrada Ghemme-Biella. A Gattinara si parte con la bonifica degli ordigni bellici.

Finalmente si vede davvero il cantiere della Pedemontana. A Gattinara nella zona della Madonna di Rado, dove ci sarà lo svincolo per raggiungere in pochi minuti il casello di Romagnano-Ghemme sulla A26, sono iniziati i lavori di bonifica da ordigni bellici e contemporaneamente per le ricerche archeologiche.

Qualcosa si muove

«Siamo contenti di vedere concretamente realizzarsi qualcosa che attendiamo da decenni – commenta il vice sindaco di Gattinara Daniele Baglione -. Per la nostra città è un’opera determinante e l’abbiamo già detto più volte».

Per anni Baglione ha sperato di poter vedere avviare il cantiere: «Ora non parliamo più di annunci di finanziamenti dell’opera, ma c’è un progetto vero, sono state eseguite le attività di esproprio dei terreni, e c’è una ditta appaltatrice che ha avviato il primo intervento. Come capita in questi casi si andrà ad attuare una bonifica dell’area da eventuali ordigni bellici, inoltre si procederà alla ricerca di reperti archeologici».

Dodici mesi per il monitoraggio ambientale

In questa fase l’impresa avvierà il monitoraggio ambientale, fase di approfondimento finalizzata a conoscere in maniera dettagliata lo stato ambientale della porzione di territorio interessata dai lavori di costruzione della nuova opera. Il tempo fissato dal Cipess per l’esecuzione di tali attività è pari a 12 mesi nei quali sono ricompresi 90 giorni per la redazione, da parte dell’impresa, del progetto esecutivo e per l’esecuzione delle indagini archeologiche.

Il progetto

In estate era stato presentato il progetto del collegamento tra il Biellese e la A26 Romagnano-Ghemme. Lungo l’arteria sono previsti quattro svincoli per il collegamento della viabilità con le località Masserano, Roasio (inserito dopo una vera e propria battaglia durata per anni per dare “sfogo” anche alla Valsessera), Gattinara e con la A26 nel comune di Ghemme.

E l’avvio del cantiere della Pedemontana accende anche la speranza di crescita economica: «Vedere i lavori avanzare è una luce anche per chi intende investire sul territorio e per chi l’ha già fatto. Una volta terminata l’opera saremo più vicini a Gattinara e Torino», riprende Baglione.

Ci vorranno cinque anni

Il progetto di realizzazione della Pedemontana, infrastruttura di interesse strategico nazionale, prevede la costruzione di un tracciato in nuova sede lungo circa 15 chilometri, per un investimento complessivo che ammonta a 302,8 milioni di euro. L’arteria stradale presenterà una sezione di categoria B “extraurbana principale” composta da due carreggiate separate dallo spartitraffico centrale, ciascuna con due corsie per senso di marcia per una larghezza complessiva di 22 metri.

Il tempo per la costruzione della nuova arteria è fissato in 1800 giorni (cioè cinque anni) comprensivi appunto di un anno per l’esecuzione delle indagini archeologiche, monitoraggio ambientale e progettazione e di 1440 giorni per l’esecuzione dei lavori.