Foto Colombo, da 55 anni testimone della storia di Gattinara. Un’attività aperta nel 1970 dal papà Sergio e portata avanti oggi dal figlio Gianluca con la moglie Susanna.

Cinquantacinque anni di attività rappresentano un traguardo raro, soprattutto in un settore profondamente trasformato dal progresso tecnologico. Un anniversario che merita di essere celebrato e condiviso con la comunità, come ha fatto il negozio di fotografia “Colombo” di Gattinara, punto di riferimento per generazioni di famiglie che si sono affidate all’obiettivo dello studio per fissare nel tempo i momenti più importanti della loro vita.

Per l’occasione, il negozio ha aperto le porte a clienti, amici e semplici passanti con una festa informale ma sentita. «Abbiamo chiamato un camioncino di street food e offerto un po’ di cibo, dolci, bibite e prosecco a chi entrava in negozio o a chi passava per strada – racconta Gianluca Colombo, attuale titolare dello studio –. Sono contento di averlo fatto, soprattutto per i miei genitori, che sono stati gli artefici di tutto questo».

Una storia iniziata nel 1970

La storia del laboratorio “Colombo” inizia nel 1970, quando Sergio Colombo decide di rilevare l’attività. «Fino ad allora avevo lavorato in un’azienda tessile, ma per passione aiutavo alcuni fotografi nelle loro uscite per matrimoni o altre occasioni – ricorda –. Quando ho saputo che si stava cedendo questo negozio, ho deciso di trasformare la mia passione in professione».

Una scelta coraggiosa, maturata in un periodo in cui la fotografia a colori stava iniziando a diffondersi e richiedeva competenze specifiche e investimenti non indifferenti. «Avevo frequentato un corso di fotografia a colori – prosegue Sergio Colombo – ma ho dovuto preparare tutti gli incartamenti necessari per poter esercitare, inizialmente come sviluppatore e fotografo di eventi e, successivamente, anche come rivenditore di materiale fotografico, insieme a mia moglie Giovanna Zampieron».

Le tante ore in camera oscura

Anni di lavoro intenso, trascorsi in gran parte in camera oscura. «Si passavano tante ore al buio – racconta – ma era un lavoro che amavo».

Oggi Sergio Colombo ha 85 anni e conserva ricordi vividi di quel periodo. «Il collega Vittorio Platinetti, che aveva un negozio davanti alla chiesa di Gattinara e uno a Romagnano, mi aiutò nella compilazione delle articolate richieste per le licenze. Un gesto che non dimenticherò mai».

Supporto ai giornali della zona

Sergio e il figlio Gianluca condividono anche l’esperienza giornalistica: entrambi sono giornalisti pubblicisti e hanno collaborato, e collaborano tuttora, con diverse testate, tra cui La Stampa, Il Biellese, Il Nord, La Sesia e Notizia Oggi.

«Papà scriveva anche articoli – spiega Gianluca –, mentre io mi sono sempre dedicato solo alla fotografia».

Gli anni migliori della fotografia

Dopo aver frequentato la scuola di grafica ed essere stato carabiniere ausiliario a Milano, Gianluca affianca i genitori in negozio come coadiuvante, fino a rilevare l’attività nel 1998. Insieme alla moglie Susanna Berteletti acquista successivamente i locali dove lo studio si trova ancora oggi.

«Sono felice di aver vissuto gli anni migliori della fotografia – conclude – anche se guardo con preoccupazione agli sviluppi attuali e all’intelligenza artificiale. Amo la fotografia al naturale, al massimo valorizzata dal tocco del professionista. Non apprezzo ciò che modifica l’essenza di uno scatto. Sono cambiati i tempi e oggi difficilmente si troverebbe qualcuno disposto ad aiutare un futuro concorrente, come accadde a mio padre».

