Gattinara: Adriana e Mario celebrano i 65 anni di matrimonio

Una domenica all’insegna dell’amore e della fedeltà quella vissuta l’altra settimana a Gattinara, dove otto coppie hanno rinnovato il loro “sì” davanti all’altare, testimoniando storie di vita e di matrimonio che attraversano decenni. La cerimonia si è svolta nella chiesa di San Pietro Apostolo ed è stata officiata dal parroco, monsignor Franco Givone, che durante la messa ha rivolto parole di ringraziamento e augurio ai presenti.

A spiccare tra le coppie partecipanti sono stati Adriana Sperotto e Mario Garbarini, che hanno festeggiato ben 65 anni di matrimonio, risultando i più longevi tra coloro che hanno preso parte alla celebrazione. Un traguardo importante, accolto con l’affetto dei familiari e della comunità, simbolo di un’unione costruita giorno dopo giorno.

Le coppie festeggiate

Accanto a loro, altre sette coppie hanno ricordato i rispettivi anniversari, rappresentando diverse tappe della vita coniugale. Martina Bertinotti e Nicola Piquadro hanno celebrato i 10 anni di nozze, mentre Pamela Zeggio e Andrea Denardo hanno raggiunto i 19 anni di matrimonio. Quarant’anni insieme per Mariangela Cabboi e Roberto Bertinotti ed Emanuela Priotto e Roberto Pomeran, mentre Tiziana Camatel e Dario Parnisari hanno festeggiato 41 anni di vita coniugale. Importanti traguardi anche per Giuseppina Rollini e Gilberto Leonardi, uniti da 55 anni, e per Franca Picco e Renzo Danesi, che hanno toccato quota 60.

La celebrazione è stata un momento di condivisione e di festa, non solo per le coppie ma anche per i loro familiari, presenti per accompagnarli in questo simbolico rinnovo delle promesse. Un’occasione che, come da tradizione, ha voluto sottolineare il valore del matrimonio e dell’impegno reciproco, celebrando storie diverse ma unite dallo stesso filo: quello di un amore che ha saputo resistere e crescere nel tempo.

