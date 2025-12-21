Gattinara, auto sbanda e danneggia il tubo del metano. E’ accaduto in via Vittorio Veneto, sul posto i vigili del fuoco di Varallo.

Gattinara, auto sbanda e danneggia il tubo del metano

Venerdì pomeriggio poco dopo le 14, i vigili del fuoco del distaccamento di Varallo sono intervenuti in via Vittorio Veneto, a Gattinara, a seguito di un incidente stradale che ha danneggiato anche la rete di distribuzione del metano.

Una vettura è finita fuori carreggiata e ha urtato un tubo della rete del metano presente lungo la sede stradale, circostanza che ha reso necessario l’immediato intervento dei soccorritori per evitare potenziali rischi. Giunti sul posto, i vigili del fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza la perdita di gas e l’area interessata, delimitando la zona e garantendo le condizioni di sicurezza per residenti e automobilisti.

Per fortuna nessun ferito

Per quanto riguarda le persone coinvolte, non si è reso necessario alcun intervento specifico da parte dei vigili del fuoco. Successivamente è intervenuta una squadra dell’azienda incaricata della distribuzione del gas, che ha effettuato le operazioni di riparazione della tubazione danneggiata.

Durante le operazioni era presente anche la polizia locale di Gattinara, impegnata nella gestione della viabilità e negli accertamenti di competenza, oltre che nella ricostruzione della dinamica dell’episodio.

