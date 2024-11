Gattinara, chiude la storica ferramenta davanti all’ospedale. Gli amici della “Zona H” salutano i proprietari.

Gattinara, chiude la storica ferramenta davanti all’ospedale

Da un gruppo di commercianti gattinaresi, riceviamo e pubblichiamo in merito alla chiusura della ferramenta in corso Vercelli.

«Correva l’anno 1938 quando Enzo Del Mastro, per tutti Enzino, avviava la sua bottega con la moglie nel cuore pulsante di Gattinara. Trascorsero un po’ di anni e costruirono lo stabile che sarebbe diventata la loro “casa e bottega”, proprio di fronte all’allora ospedale in corso Vercelli. Oggi questa è diventata la nostra amata e soprannominata dalle ferventi, nonché storiche (e non), attività commerciali, “Zona H”».

«Per tantissimi anni è stata presenza sul territorio, legata ad un negozio che ha permesso di rendere a tutti facile la pratica e la manualità del fai da te. Nel tempo si sono inserite nella bottega le adorate figlie Elena e Giulia, che hanno contribuito al proseguimento dell’attività: è stato ammirevole l’impegno che hanno dimostrato nel portare avanti, assieme a mamma Paola, l’attività a cui papà Enzo teneva tanto».

“Tanti auguri per il meritato riposo”

«Ci sarebbe piaciuto che tutto ciò fosse proseguito per il futuro, per farci compagnia a vicenda: ci mancherà il rumore delle serrande di apertura e chiusura, lo scambio di saluti e sorrisi di inizio e fine giornata, la luminosità delle vetrine con tutta la loro bellezza e cura nell’esposizione. Ci spiace della chiusura, anche se il pensiero delle figlie rimaste ci ha permesso per un paio di anni di avere un servizio».

«Ma, come tutte le cose, si ha una fine e quindi da qui la decisione di chiudere al pubblico, ma di rimanere con il ricordo per tutti del servizio dato. A loro, che sono ragazze cresciute nel negozio giocando, hanno rallegrato la zona accompagnando il papà nel suo lavoro fino alla fine».

«A voi, Giulia ed Elena, che siete e sarete sempre parte integrante di corso Vercelli “Zona H”; a mamma Paola, per il meritato riposo, noi tutti Giorgio, Marina, Daniela, Giacinto e Deborah volevamo solo dirvi che ci mancherete, ci mancherà vedere la vostra vetrina aperta, ma soprattutto vi auguriamo di cuore buona vita».

Gli amici della “Zona H”

