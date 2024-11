Gattinara festeggia nonna Bianca che ha compiuto 100 anni. Ex negoziante di ortofrutta ha tagliato il traguardo del secolo.

Il giorno della nascita è incerto, il 24 o 25 ottobre, come a volte accadeva nei tempi passati. Ma l’anno è certo e indica che la gattinarese Bianca Barattino ha compiuto pochi giorni fa il secolo di vita. La neo centenaria ha ricevuto la visita del sindaco Maria Vittoria Casazza, che per l’occasione le ha fatto visita accompagnata dal vice, Daniele Baglione.

Bianca Barattino è stata molto felice della visita del sindaco, soprattutto perché, come ha sottolineato, «l’ha vista nascere». «Un entusiasmo che ha reso l’incontro piacevole e vivacissimo», conferma il figlio di Bianca, Antonio Gibellino, storico gestore di un negozio di ortofrutta di corso Vercelli, che ha lasciato solo pochi mesi fa per godersi la pensione.

Lo stesso negozio in cui anche Bianca ha trascorso gran parte della sua vita lavorativa, ritirandosi solo alla soglia degli 85 anni.

Nata a Grenoble da genitori italiani

«La mamma è nata a Grenoble – racconta il figlio Antonio – da genitori italiani che si erano trasferiti in Francia per lavoro, ma sono rientrati nel 1938, prima che scoppiasse la seconda guerra mondiale, ed è nel registrare i documenti durante il trasferimento che si è creato il pasticcio del giorno di nascita. Nonostante il conflitto mondiale, mamma ricorda di non avere mai avuto grossi problemi nel vivere qui».

«Ha poi conosciuto mio padre e, dopo il matrimonio, soprattutto con la nascita di mia sorella, ha lasciato il lavoro in un’industria tessile per collaborare nel negozio di mio papà, che era stato aperto da mio nonno più di cent’anni fa. L’attività era molto ben avviata e il lavoro era in aumento. Più avanti negli anni, quando sono subentrato io, mia mamma mi ha sempre affiancato fino a una quindicina d’anni fa, quando rimanere in negozio era diventato per lei troppo pesante. Ma, nonostante l’avanzare degli anni, è rimasta molto attiva e, ancora adesso mi viene in soccorso se ho bisogno di informazioni su persone o eventi della sua epoca, di cui non ha dimenticato nulla».

I cento anni “brindati” a mezzanotte

Le giornate di Bianca trascorrono serenamente, tra un po’ di televisione e molte preghiere, che l’aiutano a trascorrere il tempo e le danno conforto.

«Mamma gode di ottima salute ed è autonoma praticamente in tutto ciò che riguarda la sua persona – aggiunge il figlio -. Qualche settimana fa è stata poco bene e il medico ha ipotizzato che si trattasse del fuoco di Sant’Antonio, ma ha superato anche questa prova e, per celebrare il suo centesimo compleanno con alcuni nostri amici intimi, è stata alzata fino a mezzanotte. La mattina dopo era pimpante e ha detto di aver dormito benissimo. Il sindaco le ha portato una targa con le felicitazioni dell’amministrazione e l’abbraccio ideale di tutta la cittadinanza e lei ne è stata molto orgogliosa. Ha detto che la farà incorniciare, perché ci tiene moltissimo».

