Gattinara, guidava sotto l’effetto della droga

Nei giorni scorsi i carabinieri di Gattinara hanno denunciato una persona per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. E’ stato fermato per un normale controllo, e sottoposto ai test è risultato positivo. Per questo i militari hanno proceduto al ritiro della patente e al sequestro del veicolo.

Altro intervento dei carabinieri a Crescentino dove i militari della locale stazione hanno arrestato un uomo in esecuzione di un provvedimento di espiazione di pena domiciliare, condannato per oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale.

Un terzo intervento dei militari

Da segnalare poi un intervento preventivo su una coppia che era stata segnalata alle porte di Vercelli come “sospetta” per la “truffa dello specchietto”: nel caso specifico, le persone di “interesse operativo” sono state rintracciate ed identificate. È in fase di valutazione la richiesta dell’emissione di un “foglio di via obbligatorio” dalla provincia, qualora gli elementi raccolti dai carabinieri che li hanno intercettati ne ricalcassero i presupposti giuridici. Va rimarcato che Rimarchiamo l’utilità delle segnalazioni al 112 è il miglior contributo che ognuno può dare.

