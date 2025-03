Due maestri di sci nei guai ad Alagna: lavoravano fuori zona. Operazione dei carabinieri in servizio lungo le piste del Monte Rosa.

Due maestri di sci nei guai ad Alagna: lavoravano fuori zona

I carabinieri impegnati nel comprensorio sciistico di Alagna Valsesia hanno segnalato all’autorità giudiziaria due maestri di sci. Questo perché sono satti sorpresi a svolgere la propria attività al di fuori dell’area in cui sono autorizzati ad operare.

Più in dettaglio, mancava loro l’abilitazione a esercitare la professione in Regione Piemonte; pertanto, avendo presuntivamente violato l’articolo 348 del codice penale, sono stati segnalati all’autorità giudiziaria.

LEGGI ANCHE: Controlli dei Nas nei ristori degli sciatori: coinvolta anche l’alta Valsesia

Carabinieri sciatori

da ricordare che, da parte dell’Arma dei carabinieri, i servizi di prevenzione si svolgono in auto o a piedi e, in particolari zone ed in questo periodo, si realizzano anche nel servizio di vigilanza, controllo e soccorso piste, eseguito anche dall’Arma con personale specializzato sugli sci.

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook