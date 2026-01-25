Gattinara inaugura il Carnevale col tradizionale Giro delle tabine. Un calendario ricco di appuntamenti che si concluderà il 17 febbraio.

Gattinara inaugura il Carnevale col tradizionale Giro delle tabine

Il Carnevale di Gattinara torna a riaccendere l’entusiasmo della città. L’edizione 2026 si annuncia ricca di appuntamenti, novità e segnali incoraggianti sul fronte della partecipazione, con un programma che punta a riportare la manifestazione al centro della vita cittadina.

Il calendario prenderà ufficialmente il viaoggi, domenica 25 gennaio, con uno degli eventi più attesi e partecipati: il giro delle tabine. Alle 11 ritrovo in piazza Paolotti, alle 12 la consegna delle chiavi alle due maschere della città, il Babacciu e la Plandrascia. A seguire, la partenza per il giro. Si tratta di un vero e proprio percorso gastronomico che unirà convivialità e tradizione, coinvolgendo cittadini e visitatori in un pomeriggio all’insegna del gusto.

Domenica prossima la grande fagiolata

Dopo l’apertura, l’attenzione si sposterà su uno degli appuntamenti simbolo della manifestazione: la fagiolata, in programma domenica 1 febbraio in piazza Paolotti. Un momento che ogni anno richiama un pubblico numeroso e che conferma il forte legame tra il Carnevale e le tradizioni gastronomiche locali. I fuochi saranno accesi alle 6 del mattino, così da essere pronti per la distribuzione alle 12 in piazza Paolotti.

Carnevale di Gattinara 2026: il programma

Venerdì 6 febbraio Ore 21.30 , GlobeTrotter

Serata di apertura con elezione di Miss Carnevale , in collaborazione con Imland Radio

A seguire Gran Galà delle Maschere con Dj Niger

Sabato 7 febbraio Ore 14.30

Cavalcata carnevalesca , con ironia e satira sui fatti più curiosi e divertenti accaduti in città nell’ultimo anno Ore 21.30 , GlobeTrotter

Veglia danzante con i gruppi Monkey Scream e Borotalko

Domenica 8 febbraio Ore 14.30

Prima sfilata dei carri allegorici per le vie di Gattinara

In totale saranno cinque carri , uno in più rispetto alla scorsa edizione

Giovedì 12 febbraio Visita delle maschere alle scuole e alle case di riposo della città

Sabato 14 febbraio Carnevale dei bambini al PalaJolly di via San Rocco , con giochi e merenda per tutti

Domenica 15 febbraio Ore 14.30

Seconda sfilata dei carri allegorici A seguire, GlobeTrotter

Serata musicale con Echo dal vivo e Dj Veleno

Martedì 17 febbraio Ore 21 , piazza Italia

Testamento delle maschere e rogo finale , evento conclusivo del Carnevale.



