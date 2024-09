Gattinara ricorda Maria Marotta, ex maestra alla scuola materna. La donna aveva 67 anni. Le figlie Elena ed Eliana sono animatrici molto conosciute all’oratorio.

Gattinara ricorda Maria Marotta, ex maestra alla scuola materna

Giorni di lutto a Gattinara per la morte di Maria Marotta. La donna si è spenta a 67 anni dopo aver combattuto contro una grave malattia che alla fine se l’è portata via. Da qualche tempo era ricoverata all’ospedale di Novara e purtroppo domenica è arrivata la triste notizia. In città la gattinarese era molto conosciuta in quanto era stata maestra alla scuola di infanzia.

La donna era molto legata alla sua professione e tanti sono stati i bimbi che sono cresciuti insieme a lei. Non appena infatti si è diffusa la notizia della sua dipartita è calato un grande dolore nei cuori di chi l’ha conosciuta.

LEGGI ANCHE: Carabiniere morto a soli 55 anni, un lutto che tocca Gattinara

I ricordi degli amici

A Gattinara peraltro non pochi sono coloro che conoscevano la maestra Marotta, anche in qualità di mamma di Eliana ed Elena Valloggia, animatrici in oratorio.

«Ci stringiamo al dolore che sta vivendo la famiglia Valloggia per la perdita subita – sottolinea monsignore Franco Givone, parroco di Gattinara -. Elena è ancora molto presente in oratorio dando un grande supporto. Eliana ora si è trasferita con la sua famiglia in un altro paese nel Novarese ma è sempre disponibile quando abbiamo necessità. Maria è stata molto legata alle figlie quanto alla scuola che amava molto e siamo davvero dispiaciuti per la la perdita».

Una donna gentile e generosa

Marotta da qualche mese stava combattendo contro una malattia che l’ha strappata dalle braccia della sua famiglia. Chi ha avuto modo di conoscerla ne ricorda la gentilezza, il sorriso e la sua generosità. Il funerale è stato celebrato nella chiesa parrocchiale di San Pietro. Numerosi sono stati coloro che hanno voluto dare l’ultimo saluto alla donna.

Maria Marotta ha lasciato il marito Ugo, le figlie Elena con Francesco, Eliana con Alessio, le sorelle e i fratelli, il cognato Giancarlo. Al termine delle esequie la salma ha proseguito il suo viaggio verso il cimitero della città dove ora riposa.

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook